Pomeriggio Cinque News chiude in anticipo? Ascolti troppo bassi per la versione estiva

Pomeriggio Cinque News, la versione estiva del noto talk show, potrebbe chiudere anticipatamente il 4 luglio a causa di ascolti troppo bassi. Mediaset sembra aver deciso di interrompere le trasmissioni con una settimana d’anticipo, lasciando i telespettatori con un arrivederci forse diverso da quello previsto. La conduttrice Alessandra Viero saluterà probabilmente il pubblico venerdì, ma l’incertezza rimane: si prospetta una conclusione inaspettata e…

Pomeriggio Cinque News potrebbe chiudere il 4 luglio. Mediaset avrebbe deciso di interrompere con una settimana d'anticipo la messa in onda di Pomeriggio Cinque News, la versione estiva del popolare talk show pomeridiano. La conduttrice Alessandra Viero dovrebbe salutare i telespettatori venerdì 4 luglio, data dell'ultima puntata. Non c'è ancora l'ufficialità e non è da escludere che in extremis si decida per una forma ridotta del programma con riflettori puntati soprattutto sull'approfondimento della cronaca. La decisione sarebbe maturata dopo una serie di dati di ascolto considerati insoddisfacenti dalla rete, nonostante i numeri siano in linea con quelli dell'edizione estiva 2023 condotta da Simona Branchetti.

“Fuori da Pomeriggio Cinque, dove va ora”. Myrta Merlino, tutto già deciso a Mediaset - Le voci su un possibile addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si intensificano, alimentando speculazioni sul futuro della giornalista napoletana.

