Pomeriggio Cinque News chiude cosa andrà in onda al suo posto

Dopo un inizio turbolento, Pomeriggio Cinque News chiude i battenti a meno di un mese dalla sua debutto. La decisione dei vertici Mediaset, dovuta ai bassi ascolti, apre un nuovo capitolo nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Al suo posto, si prospettano grandi classici delle telenovelas o una versione ridotta del tradizionale programma invernale, rivelando le strategie di una rete sempre pronta a reinventarsi.

A meno di un mese dalla prima puntata, si chiude il sipario su Pomeriggio Cinque News, lo spin off estivo della trasmissione di Canale 5 condotta da Alessandra Viero. La scelta, presa dai vertici Mediaset, arriva a seguito dei disastrosi ascolti registrati dalla trasmissione nelle prime due settimane di messa in onda. Al suo posto, grandi classici delle telenovelas o, forse, una versione ridotta del programma che, nella stagione invernale, era guidato da Myrta Merlino. Pomeriggio Cinque News chiude. A Veronica Viero tocca la stessa sfortunata sorta della collega Myrta Merlino. Cos√¨ come la sua versione invernale, anche quella estiva del programma che prende il nome di Pomeriggio Cinque, News nei mesi vacanzieri, √® stata costretta a una chiusura anticipata.

