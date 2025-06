' Polpo mondo' | Catania Pride 2025

Scopri il cuore pulsante del Catania Pride 2025 con il Polpo Mondo, un evento che celebra la diversità e l’inclusione. Dal 30 giugno al 4 luglio, presso la Camera del Lavoro CGIL di Catania, il Catania Pride Village offrirà laboratori, dibattiti e concerti coinvolgenti, culminando il 5 luglio con il corteo da piazza Cavour. Un’occasione unica per unirsi, condividere e festeggiare insieme i diritti di tutti!

Dal 30 giugno al 4 luglio presso la Camera del Lavoro CGIL di Catania, in via Crociferi 40, si svolgeranno le iniziative del Catania Pride Village: laboratori, dibattiti, incontri, concerti aperti a tutta la città. L’appuntamento per il corteo è sabato 5 luglio alle ore 17 da piazza Cavour. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Verso il Catania Pride: tre giorni di appuntamenti dal 23 al 25 maggio - Dal 23 al 25 maggio, via Raffineria 44 a Catania si trasformerà in un vivace spazio di fermento e festa, dando il via alle celebrazioni del Catania Pride.

Catania Pride 2025 abbraccia Budapest: Jojó Majercsik ospite d'onore, sarà il ponte tra i due Pride; Greta Thunberg con la maglietta del Catania Pride sottolinea l’intersezionalità delle lotte; Il Catania Pride sarà un Polpo di Stato: quattro giorni di iniziative verso il corteo finale.

'Polpo mondo': Catania Pride 2025 - Un motto che rappresenta il nostro territorio, dove i “puppi” si appropriano della città e della libertà. Come scrive cataniatoday.it

