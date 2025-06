Poliziotto penitenziario suicida nel parcheggio del carcere di Secondigliano | si è sparato Era vicino alla pensione

Tragedia scuote il carcere di Secondigliano: un sovrintendente di 59 anni, prossimo alla pensione, si è tolto la vita nel parcheggio prima di iniziare il turno. Un gesto che lascia sgomento e interrogativi sulle sfide invisibili dietro le divise. La comunità si stringe intorno ai colleghi e alle famiglie coinvolte, mentre le autorità avviano le indagini per comprendere le ragioni di questa drammatica decisione. Continua a leggere per approfondire.

Un sovrintendente della Polizia di Stato di 59 anni si è tolto la vita in mattinata, sparandosi nel parcheggio del carcere di Secondigliano, prima di entrare in servizio.

