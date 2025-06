Poliziotti infiltrati in Potere al Popolo | Scoperti 5 agenti sotto copertura

Un nuovo capitolo si apre nel mondo dell’informazione italiana: cinque giovani agenti, infiltrati tra le fila di Potere al Popolo e Cambiare Rotta, sono stati scoperti. Un’inchiesta esclusiva di Fanpage rivela dettagli sorprendenti su questa operazione segreta, svelando un’operazione decisa a tavolino e ora sotto i riflettori. La scoperta solleva interrogativi cruciali sulla trasparenza e l’etica delle operazioni di intelligence nel panorama politico attuale.

Cinque giovani agenti, tutti appartenenti al 223° corso allievi della Polizia di Stato e poi chiamati nell’ Antiterrorismo, si sono infiltrati all’interno del partito Potere al Popolo e dell’associazione giovanile Cambiare Rotta, tra l’autunno 2024 e la scorsa primavera. A rivelarlo è un’inchiesta di Fanpage, che ha raccolto documenti e testimonianze inedite a conferma di quella che appare come una vera e propria operazione decisa a tavolino. La ricostruzione di Fanpage arriva tra l’altro nello stesso periodo in cui non è ancora stato chiarito chi abbia infettato con lo spyware Paragon i telefoni di giornalisti e attivisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Poliziotti infiltrati in Potere al Popolo: “Scoperti 5 agenti sotto copertura”

