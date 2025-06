Polizia nuovi dirigenti anche in vista delle Olimpiadi

Le forze dell’ordine italiane si rinnovano con giovani talenti pronti ad affrontare una sfida epocale: le Olimpiadi e le Paralimpiadi che metteranno a dura prova il territorio. Questi nuovi dirigenti, tutti sotto i 35 anni, rappresentano l’energia e l’innovazione necessarie per garantire sicurezza e efficienza. Con un’età complessiva di appena 102 anni, sono la dimostrazione che il futuro della polizia italiana parte ora, e si prepara a scrivere una pagina importante della storia olimpica.

Molto giovani e in ruoli chiave, soprattutto in vista del superlavoro che ospitare sul territorio Olimpiadi e Paralimpiadi imporrà anche alle forze dell'ordine. Sommando le loro età, in tre superano di poco i 100 anni, arrivano a 102 per la precisione. Sono i nuovi dirigenti presentati ufficialmente ieri dal questore di Sondrio, Sabato Riccio. Innanzitutto la questura torna ad avere un dirigente della Digos, la Divisione investigazioni generali ed operazioni speciali, nella persona del commissario capo Giorgia Crosetta, veneta di Treviso. Un'altra donna, Claudia Bernacchi, umbra, andrà a Tirano come funzionario addetto tirocinante al Settore Polizia di Frontiera, mentre alla Polizia stradale di Sondrio, dalla Sezione di PG Procura presso il tribunale ordinario di Roma è giunto il Commissario Marcello Taurino.

