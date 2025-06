Polizia Municipale arrivano i rinforzi Agenti anche da Sinalunga e Val di Merse

Le forze dell’ordine si rafforzano con l’arrivo di agenti da Sinalunga e Val di Merse, garantendo sicurezza e ordine in città. Il tufo si presenta in condizioni ottimali, mentre i capitani, tra riunioni e preparativi, sono soddisfatti della macchina organizzativa avviata. Nonostante le temperature elevate previste, il coordinamento tra polizia e veterinari prosegue senza sosta. Il comandante Alessandro e il suo team continuano a lavorare intensamente per assicurare un evento impeccabile.

Il tufo è in condizioni ottime. Anche i capitani, arrivando in Piazza al mattino per la riunione con i veterinari in Comune e, nel pomeriggio, per la presentazione del Drappellone sono rimasti soddisfatti. Anche se le temperature odierne e dei prossimi giorni saranno particolarmente elevate. La macchina organizzativa è in pieno movimento, per quanto riguarda i controlli delle forze dell’ordine e della polizia locale. Il comandante Alessandro Rossi sta chiedendo la collaborazione di altri Comuni "valutato – si legge nella determina pubblicata ieri dal Comune – che il numero degli agenti attualmente presenti nell’organico della Municipale di Siena non consente la copertura di tutti i servizi espletati abitualmente nell’effettuazione" del Palio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polizia Municipale, arrivano i rinforzi. Agenti anche da Sinalunga e Val di Merse

