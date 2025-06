Polizia locale | ispezione attività di ristorazione in via Pignatelli

Gli agenti della Polizia Locale, insieme al personale dell’ASL Napoli 1 Centro, hanno condotto un’ispezione approfondita in una nota attività di ristorazione di via Pignatelli. L’intervento, mirato a prevenire e contrastare illeciti, ha rivelato gravi condizioni che richiedono interventi immediati per tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire il rispetto delle norme sanitarie. La situazione sotto controllo, si lavora per assicurare un ambiente sicuro e conforme alla legge.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli agenti dell'Unità Operativa Investigativa, Ambientale, Emergenze Sociali e Minori (I.A.E.S.) della Polizia Municipale nell'ambito delle attività per la prevenzione e contrasto degli illeciti sul territorio sono intervenuti in via Generale Francesco Pignatelli per controllare una attività di ristorazione con la collaborazione del personale dell'ASL Napoli 1 Centro. Sono state accertate gravissime condizioni igienico-sanitarie che hanno portato alla sospensione immediata dell'attività' di ristorazione con presenza diffusa di blatte nei locali adibiti a cucina e deposito.

In questa notizia si parla di: attività - polizia - ristorazione - pignatelli

