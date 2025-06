Polizia Locale | intervento per occupazione abusiva struttura pubblica a Scampia

Gli agenti della Polizia Locale di Scampia, in collaborazione con vari enti pubblici, sono intervenuti per sgomberare un sito occupato illegalmente in una struttura destinata al trattamento delle malattie mentali. Un intervento rapido e preciso volto a tutelare beni pubblici e garantire servizi essenziali alla comunitĂ : un passo importante per la sicurezza e il benessere del quartiere.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli agenti della U.O. Scampia della Polizia Municipale in collaborazione con i funzionari dell’Area Patrimonio del Comune, ABC, ENEL e ASL sono intervenuti presso una struttura nel quartiere Scampia, concessa in comodato d’uso dal Comune di Napoli all’ASL Napoli 1 e adibita al trattamento e riabilitazione delle malattie mentali. Gli agenti hanno accertato l’occupazione abusiva di alcuni locali, circa 100 mq, da parte di un soggetto che, tra l’altro aveva operato diverse ripartizioni degli spazi e usufruiva, con allaccio abusivo all’utenza dell’Asl Napoli 1, di acqua ed elettricitĂ . 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Polizia Locale: intervento per occupazione abusiva struttura pubblica a Scampia

In questa notizia si parla di: scampia - polizia - struttura - locale

