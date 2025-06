Polifonia mediterranea in Carso arriva l' omaggio a Predrag Matvejevi?

Immergiti nella magia della Polifonia Mediterranea nel suggestivo scenario delle cave romane di Aurisina. Domenica 29 giugno alle ore 21.00, un omaggio vibrante a Predrag Matvejevi attraverso una proiezione multimediale unica, che trasporterà gli spettatori in un viaggio sensoriale tra musica, storia e natura. Un’esperienza coinvolgente e accessibile per tutti, con prenotazione obbligatoria, pronta a lasciare un segno indelebile nella memoria di chi la vivrà .

Le pareti del suggestivo bacino in marmo carsico delle cave romane di Aurisina faranno da fondale alla proiezione multimediale "Polifonia mediterranea", in programma domenica 29 giugno, con inizio alle ore 21.00, della durata di 20’ circa (adatto per tutti, necessaria la prenotazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: polifonia - mediterranea - carso - arriva

POLIFONIA MEDITERRANEA Domenica, 29 giugno alle 18.30 e alle 21.00 al Bacino IVERE (Aurisina Cave). Passeggiata e proiezione multimediale ispirata al libro Breviario mediterraneo di Predrag Matvejevic. L’iniziativa è organizzata da Casa Cave in Vai su Facebook

Spettacolo multimediale POLIFONIA MEDITERRANEA; POLIFONIA MEDITERRANEA: passeggiata creativa serale con proiezione multimediale per tutti ispirata al Breviario mediterraneo di Predrag Matvejevic | NordestNews; Una passeggiata in Friuli nella bellezza: dal marmo al mare, tra arte e natura.

"Polifonia mediterranea", in Carso arriva l'omaggio a Predrag Matvejevic - Le pareti del suggestivo bacino in marmo carsico delle cave romane di Aurisina faranno da fondale alla proiezione multimediale "Polifonia mediterranea", in programma domenica 29 giugno, con inizio all ... Come scrive triesteprima.it

Incendi sul Carso: arriva la bora, evacuate 300 persone - Oltre 300 persone vengono evacuate in queste ore da Gabria e San Michele del Carso, frazioni di Savogna d'Isonzo (Gorizia) per i rischi dell'estensione in Italia dell'incendio sul Carso sloveno. Si legge su ansa.it