Pogba torna in campo e fa discutere | Gli dissi che l’avrei ammazzato

Dopo un lungo stop per doping, Paul Pogba torna a calcare i campi con determinazione e carica, facendo subito discutere il mondo del calcio. Le sue parole sul centrocampista argentino hanno acceso un dibattito acceso tra tifosi e addetti ai lavori, riflettendo tensioni e rivalità che vanno ben oltre il rettangolo di gioco. Pogba torna in campo e fa discutere: “Gli ...

Ecco le dichiarazioni del centrocampista francese che stanno facendo discutere non poco: le sue parole sul centrocampista argentino Dopo una lunga squalifica per doping, Paul Pogba è pronto a tornare a giocare. L'ex centrocampista di Juventus e Manchester United ha chiaramente attraversato un periodo più che complicato, ma non ha mollato, decidendo di mettersi in gioco in un campionato di alto livello. Le ricche offerte dal mondo arabo erano puntualmente arrivate, ma il classe 1993 ha scelto di mettersi in discussione, firmando con il Monaco.

In questa notizia si parla di: pogba - discutere - torna - campo

