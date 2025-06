Poetico Orso no all’Arabia per il Bologna

Nel cuore di Bologna, tra il rombo del Dall’Ara e le melodie di Cremonini, si svela una figura che incarna passione e integrità: Riccardo Orsolini. Mentre molti sono pronti a partire per nuovi orizzonti economici, lui sceglie di restare fedele ai colori rossoblù, dicendo no agli ingaggi dall’Arabia. Una scelta che va oltre il calcio, un gesto di lealtà e amore per la sua città. E questa è solo l’inizio di una storia da raccontare.

Il Dall’Ara è sempre il suo palcoscenico. Sul campo, in Serie A, in Europa e in Coppa Italia, ma pure in estate: in coppia con Cesare Cremonini, per cantare a sorpresa con l’artista quella ‘Poetica’ che è diventata colonna sonora dei trionfi rossoblù. Ma da Cremonini a Vasco, che peraltro ha riempito il Dall’Ara poco prima del cantautore, il passo è breve. C’è chi dice no, ed è sempre lui: Riccardo Orsolini. Dice no ai soldi dell’Arabia. Attraverso un intermediario, al numero 7 rossoblù è arrivata una proposta dagli arabi dell’ Al Qadsiah da 10 milioni di euro netti a stagione, al termine di un’annata che lo ha visto protagonista di 17 reti e 5 assist che gli hanno riaperto la porta della nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Poetico Orso, no all’Arabia per il Bologna

In questa notizia si parla di: arabia - poetico - orso - bologna

Poetico Orso, no all’Arabia per il Bologna.

Poetico Orso, no all’Arabia per il Bologna - Offerta shock dell’Al Qadsiah: 25 milioni ai rossoblù e 10 all’anno per l’esterno. Si legge su msn.com

Poetic Bear, no to Arabia for Bologna - Sul campo, in Serie A, in Europa e in Coppa Italia, ma pure in estate: in coppia con Cesare Cremonini, per cantare a sorpresa con l’artista quella ‘Poetica’ che ... Lo riporta sport.quotidiano.net