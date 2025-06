Pochi pediatri case sovraffollate povertà relativa | come vivono i bambini a Roma e nel Lazio

A Roma e nel Lazio, il volto dell’infanzia si sta trasformando: crescono i bambini in condizioni di povertà relativa e sovraffollamento abitativo, evidenziando una realtà complessa e urgente da affrontare. Secondo l’ultimo report “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”, presentato a giugno, queste sfide richiedono interventi immediati per garantire un futuro più giusto e solidale ai nostri giovani cittadini.

A Roma e nel Lazio sono sempre di più i bambini in condizioni di povertà relativa e in situazioni di sovraffollamento abitativo. I dati arrivano dall’ultimo report “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia: i dati regione per regione”, presentato il 26 giugno a Roma, all’auditorium. 🔗 Leggi su Romatoday.it

