Pluto porta il caldo record in Italia Quando finisce? La data da segnare

Preparatevi a vivere il weekend più infuocato dell’anno, grazie all’Anticiclone africano Pluto, che sta portando temperature record da Nord a Sud Italia. Con picchi fino a 40 gradi, il caldo tornerà a farci sudare e a mettere a dura prova le città di tutta la penisola. Ma quando finirà questa ondata di calore? Scopriamo insieme la data da segnare sul calendario per tornare a respirare un po’ di sollievo.

Arriva il weekend più caldo dell'anno (fino ad ora) per colpa dell'anticiclone africano 'Pluto', guardiano del quarto cerchio infernale della Divina Commedia: da Sud a Nord le temperature raggiungeranno i 37-40 gradi. Antonio Sano, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma una classifica nordafricana: da Taranto con 40 gradi fino a Parma con 37 gradi avremo la 'febbre' in quasi tutto il Paese. Ecco la classifica delle citta piu calde durante il weekend (e siamo solo a giugno): 40 gradi - Taranto 39 gradi - Agrigento, Firenze, Oristano, Pistoia, Prato, Siracusa e Terni 38 gradi - Foggia, Frosinone, Grosseto, Matera, Ragusa e Roma 37 gradi - Arezzo, Caserta, Cremona, Crotone, Fermo, Livorno, Lucca, Parma, Piacenza e Reggio Emilia Il resto del Paese non avra la 'febbre' ma, con temperature di 34-36 gradi accompagnate da un'elevata umidità, la sofferenza e il rischio colpo di calore saranno diffusi. 🔗 Leggi su Iltempo.it