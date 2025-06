Pluto infiamma l' Italia quando finirà la canicola infernale Weekend con picchi di 40°C | la classifica delle città più roventi

Il weekend più caldo dell’anno sta infiammando l’Italia, con il potente anticiclone Pluto che scatena temperature record da Nord a Sud. Roma e le principali città raggiungeranno i 40°C, trasformando le strade in veri e propri forni. La canicola infernale si preannuncia lunga, e le temperature continueranno a salire almeno fino al 4 luglio. Preparatevi a sopportare questa ondata di calore: l’estate quest’anno si fa sentire forte e chiara.

Roma, 27 giugno 2025 – Il weekend più caldo dell'anno è ormai qui, l’ anticiclone africano Pluto morde il freno e renderà le prossime ore le più roventi dell’estate. Almeno per ora, visto che siamo solo a fine giugno. Nelle prossime ore, da Sud a Nord le temperature raggiungeranno i 37-40°C. E le temperature si resteranno altissime almeno fino al 4 luglio. La canicola infernale durerà per tutto il weekend con un clima nordafricano – d’altronde Pluto è un demone che fa da guardiano del quarto cerchio dell'Inferno dantesco, gli inferi roventi – da Taranto con 40°C ai 37°C di Parma, da domani avremo la 'febbre' in quasi tutto il Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pluto infiamma l'Italia, quando finirà la canicola infernale. Weekend con picchi di 40°C: la classifica delle città più roventi

