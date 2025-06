plusvalenze juventus agnelli chiede il patteggiamento

La Juventus si prepara a mettere un punto definitivo sulla spinosa questione delle plusvalenze con l’istanza di patteggiamento avanzata da Andrea Agnelli e i suoi legali. Una mossa strategica volta a chiudere una lunga vicenda processuale che ha segnato il club, portandolo a una penalizzazione e all’esclusione dalla Champions League. Ora, si aspetta la decisione del giudice per scrivere la parola fine su questa difficile pagina.

