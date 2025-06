Plusvalenze Juve da Agnelli a Nedved | gli ex dirigenti chiedono patteggiamento

Le plusvalenze della Juventus continuano a far parlare di sé, con ex dirigenti come Andrea Agnelli e Pavel Nedved pronti a chiedere patteggiamenti tra 11 mesi e 1 anno e 8 mesi. Un nuovo capitolo si apre nell'inchiesta ‘Prisma’, che coinvolge i protagonisti del passato bianconero e rivela come le strategie finanziarie abbiano influenzato la storia del club. Ma cosa c’è dietro questa corsa verso un accordo?

Plusvalenze Juve: alcune richieste di patteggiamento comprese tra 1 anno e 8 mesi e 11 mesi, sono state presentate per una decina di imputati nel processo scaturito dall'inchiesta 'Prisma', arrivata da Torino alla Capitale. Gli ex dirigenti coinvolti: ecco chi sono. Tra i soggetti coinvolti figurano nomi di spicco del passato dirigenziale della Juventus: l'ex presidente Andrea Agnelli, l'ex vicepresidente Pavel Nedved, l'ex direttore sportivo Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. Per quest'ultimo, il pubblico ministero Lorenzo Del Giudice ha richiesto il non luogo a procedere, una posizione che lo distinguerebbe dagli altri ex dirigenti coinvolti.

