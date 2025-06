Pleasure asset il lusso a portata di mano con le app Dai beni reali all’experience | quanto vale il mercato

Il lusso si trasforma: i "pleasure asset" portano l'esperienza direttamente a portata di mano, rivoluzionando il mercato italiano. Dalle ville con chef privato alle immersioni culturali esclusive, questi beni e servizi rappresentano una nuova frontiera di benessere e gratificazione. Quanto vale questo settore in costante crescita? Scopriamo insieme come le app e le innovazioni digitali stanno ridefinendo il concetto di lusso in Italia.

Roma, 27 giugno 2025 – Il lusso in Italia non è piĂą solo una questione di possesso, ma di esperienza. Il fenomeno dei “ pleasure asset ”, beni e servizi che offrono gratificazione, benessere e momenti memorabili, sta assumendo un ruolo sempre piĂą centrale nel tessuto economico nazionale, generando volumi d'affari significativi e trainando la crescita in settori chiave. Dalle ville con chef privato alle immersioni culturali esclusive, la nostra Penisola si conferma pioniera nell'arte di trasformare il piacere in profitto.  La rivoluzione esperienziale: dal possesso al vissuto. Il consumatore contemporaneo, in particolare quello ad alto reddito, ha ridefinito il concetto di lusso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pleasure asset, il lusso a portata di mano con le app. Dai beni reali all’experience: quanto vale il mercato

