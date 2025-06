Platani di Via La Spezia | L' alternativa progettuale esiste

loro prospettiva, mentre in realtà rappresentano un patrimonio indispensabile per il nostro benessere ambientale e culturale. Tuttavia, l’alternativa progettuale esiste ed è possibile conciliare sviluppo e tutela, valorizzando il verde urbano come risorsa preziosa per tutti i cittadini. È giunto il momento di cambiare prospettiva e mettere al centro la sostenibilità ambientale nelle decisioni pubbliche.

La vicenda dei platani di Via La Spezia, venuta alla luce grazie all'intervento di Enrico Ottolini in Commissione consiliare, fa emergere l'approccio che accompagna da decenni ogni progetto infrastrutturale: gli alberi e il suolo sono sempre sacrificabili perché considerati privi di valore, dalla.

