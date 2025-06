Plastic Free libera la spiaggia di Catona-Bolano dai rifiuti | bottino da 300 chili

Mobilitati per un futuro più pulito, 50 giovani volontari provenienti da tutta Italia hanno trasformato la spiaggia di Catona-Bolano in un esempio di civiltà e rispetto per l’ambiente. Con il loro impegno, sono riusciti a recuperare ben 300 chili di rifiuti di plastica, vetro, indifferenziato e ingombranti. Questa giornata ecologica dimostra che, insieme, possiamo fare la differenza: perché ogni azione conta per preservare il nostro pianeta.

Trecento chili di rifiuti di plastica, vetro, indifferenziato e ingombranti. È questo il bottino della giornata ecologica organizzata da Plastic Free, insieme ad Agesci e al Bella Beach, sulla spiaggia di Catona-Bolano. Cinquanta giovanissimi volontari provenienti da tutta Italia si sono. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: plastic - free - spiaggia - catona

Palme finte in spiaggia, la guerra di Plastic free. Federbalneari: noi attenti all’ambiente - A San Benedetto, la battaglia contro le plastiche si fa strada con l’uso di palme finte e la richiesta di vietare gli ombrelloni hawaiani in rafia sintetica.

Volontari, scout e cittadini uniti contro la plastica: ecco l’evento Plastic Free a Catona Vai su Facebook

Plastic Free: 300kg di rifiuti rimossi a Catona, sabato nuovo appuntamento – FOTO; Plastic Free: volontari al lavoro sulla spiaggia di Catona il 26 giugno 2025; Plastic Free: Catona ripulita, sabato tappa a Melito di Porto Salvo.

Plastic Free: 300kg di rifiuti rimossi a Catona, sabato nuovo appuntamento – FOTO - Dopo la raccolta record sulla spiaggia di Catona, Plastic Free torna in azione per un nuovo clean- Segnala citynow.it

Plastic Free: Catona ripulita, sabato tappa a Melito di Porto Salvo - È il bottino della giornata ecologica organizzata oggi da Plastic Free, insieme ad AGESCI e al Bella Beach, sulla spiaggia ... reggiotv.it scrive