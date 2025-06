Placcata in bagno per baciarla poi tre mesi di molestie in ufficio collega condannato per tentata violenza sessuale

Una vicenda inquietante che mette in luce il confine sottile tra corteggiamento e molestia. Un uomo, condannato per tentata violenza sessuale, ha perseguitato una donna per mesi, superando ogni limite di rispetto e dignità. La sua ossessione e le sue azioni hanno portato a un doloroso crescendo di molestie che non possono essere tollerate. La storia ci ricorda quanto sia fondamentale riconoscere e combattere ogni forma di molestia, proteggendo le vittime e promuovendo un ambiente di rispetto e sicurezza.

SENIGALLIA - Sarebbe diventata il suo chiodo fisso e anche se era più grande di lei di 30 anni ci avrebbe provato di continuo con un corteggiamento andato oltre il consentito. La seguiva ovunque, faceva apprezzamenti spinti e a sfondo sessuale, battute esagerate ed infine avrebbe provato a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

