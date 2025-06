Più leggeri più longevi | il peso che fa la differenza

Scopri come il peso può diventare il tuo alleato più potente per una vita lunga e sana. Essere più leggeri non è solo una questione di estetica, ma di benessere e longevità, perché ogni chilo in meno può influire sulla tua aspettativa di vita e sulla prevenzione di malattie croniche. Nel video di Codice Longevità di Medikea per Gazzetta Active, Carmela Asteria svela i segreti per vivere meglio e più a lungo.

Essere più leggeri non significa solo sentirsi meglio, ma anche vivere più a lungo. Oggi sappiamo che l’obesità può ridurre l’aspettativa di vita anche di 5-10 anni e aumentare significativamente il rischio di malattie croniche. In questo video della rubrica Codice Longevità di Medikea per Gazzetta Active, Carmela Asteria, responsabile del Centro di Nutrizione Endocrino Metabolica (NutrEndoMe) dell’IRCCS Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, spiega perché il peso conta, come viene diagnosticata l’obesità e perché iniziative divulgative come il podcast “Oltre il peso” sono fondamentali per affrontare il problema con consapevolezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Più leggeri, più longevi: il peso che fa la differenza

