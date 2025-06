Pitch Perfect tornerà in tv con una serie ambientata nel mondo della musica K-Pop

Preparati a un nuovo capitolo musicale: “Pitch Perfect Torner224” si trasforma in una serie TV imperdibile ambientata nel vibrante mondo del K-Pop. Elizabeth Banks, già protagonista e produttrice, guida questo entusiasmante spin-off che promette di conquistare i fan con musica, talento e nuove storie. La collaborazione tra Brownstone Productions e Universal Television apre le porte a un universo ancora più ricco e coinvolgente, segnando un'inevitabile espansione dell’amata saga. I primi dettagli...

Elizabeth Banks sarà coinvolta come produttrice in occasione di un nuovo show televisivo spinoff dei film con star Anna Kendrick. L'universo di Pitch Perfect sembra destinato a espandersi con una serie tv legata alla musica K-Pop. Il progetto è in fase di sviluppo tra le fila della casa di produzione Brownstone Productions di Elizabeth Banks e Max Handelman, che ha un accordo di prelazione con Universal Television. I primi dettagli della serie La comedy Pitch Perfect: K-Pop Idols sarà scritta da Joel Kim Booster. Al centro della trama c'è una cantautrice in difficoltà la cui vita viene totalmente stravolta quando si ritrova a fare un'audizione per far parte del primo gruppo K-pop completamente americano.