Piscina comunale il punto sui lavori | Pronta nel 2026 Sull' impianto del Flaminio diverse ipotesi di utilizzo

Nella giornata di giovedì 26 giugno, il consiglio comunale si è concentrato sui lavori di ristrutturazione della piscina comunale del Flaminio, attesa a pieno regime nel 2026. Con diverse ipotesi di utilizzo sul tavolo, il tema ha suscitato grande interesse tra i cittadini. In risposta all'interrogazione del consigliere Murano Brunori, l’amministrazione ha illustrato le future prospettive per questa struttura fondamentale, confermando l’impegno a valorizzare uno spazio che rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità.

In sede di consiglio comunale, nella giornata di giovedì 26 giugno, il consigliere d’opposizione Stefano Murano Brunori ha presentato alla giunta un’interrogazione su un tema molto sentito dalla cittadinanza: quello concernente la piscina comunale. In risposta al consigliere è intervenuto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: comunale - piscina - punto - lavori

Roccasecca, successo per l'attività motoria nella piscina comunale per gli studenti del tempo pieno della scuola primaria - Roccasecca celebra il successo dell’attività motoria nella piscina comunale per gli studenti del tempo pieno della scuola primaria.

GESTO EROICO DI ANDREA CARDINALI ALLA PISCINA PELLINI DI PERUGIA: SALVATA LA VITA AD UN CLIENTE IN DIFFICOLTA’ – Nella giornata di mercoledì alla piscina comunale Pellini di Perugia, si è verificata in emergenza di un uomo di 60 anni ch Vai su Facebook

Proseguono i lavori alla Piscina Comunale; Piscina Comunale di Velletri, proseguono i lavori nell’area del PalaBandinelli. Servadio fa il punto; Ha riaperto dopo i lavori di riqualificazione la piscina di Fiorano Modenese.

Piscina Comunale di Velletri, proseguono i lavori nell’area del PalaBandinelli. Servadio fa il punto - L’estate è ormai alle porte, e a Velletri si lavora a ritmo serrato per dare forma a uno dei progetti più attesi tra quelli relativi ai famosi interventi ... Come scrive castellinotizie.it

Piscina, lavori al rush finale - Si tratta di un’opera molto attesa dai cittadini e che potrà presto tornare a disposizione di tutti . Riporta ciociariaoggi.it