Pisa ecco Mbambi | il difensore è arrivato in città

PISA, 27 GIUGNO – Cambio di marcia in casa Pisa per quanto riguarda il calciomercato. Come annunciato, una volta arrivato l'annuncio di Gilardino, la società avrebbe accelerato su questo frangente. E così è stato. Così, nel giorno in cui è arrivata l'ufficialità degli acquisti dal Frosinone di Isak Vural e Mateus Lusuardi, è arrivato in città un nuovo importante prospetto in nerazzurro. Stiamo parlando di Jeremy Kandje Mbambi. Il giovanissimo difensore, classe 2008, è stato acquistato per circa 500mila euro dal Gent, dove militava nelle formazioni giovanili. Prosegue la politica del Pisa di dare grande fiducia a giovani calciatori, trovati dall'importante reparto di scouting che possono così trovare spazio e incrementare il proprio valore in nerazzurro.