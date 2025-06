Pirateria online l’Italia al 14° posto mondiale per contenuti audiovisivi Fuori dalla top 15 generale

L’Italia si colloca al 14.176° posto mondiale per pirateria di contenuti audiovisivi, lontano dai vertici delle classifiche globali. Secondo il rapporto MUSO, il nostro paese mostra un minore coinvolgimento nel fenomeno rispetto ad altri, con poche visite ai contenuti piratati, soprattutto nel settore dei film e degli eventi sportivi in diretta. Una realtà che invita a riflettere sui progressi nella lotta alla pirateria e sulle strategie di protezione dei contenuti digitali.

Un rapporto di MUSO esclude l'Italia dalla lista dei Paesi con più visite ai contenuti piratati in generale ed editoriali. C'è solo, in fondo alla classifica, se si considerano i contenuti audiovisivi, come film e sport in diretta. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Pirateria online, l’Italia al 14° posto mondiale per contenuti audiovisivi. Fuori dalla top 15 generale

In questa notizia si parla di: contenuti - italia - audiovisivi - generale

Wikipedia Italia ha un problema con i contenuti prodotti dalle AI generative - Wikipedia Italia sta affrontando un crescente problema legato ai contenuti generati da intelligenze artificiali, con un numero sempre maggiore di voci redatte da chatbot.

Per una rete dei musei del cinema e dei media audiovisivi in Italia Il 19 giugno, ore 17.00-18.30, si terrà il terzo e ultimo appuntamento del ciclo di webinar online su Zoom dedicato a "Cinema e media audiovisivi come linguaggi della contemporaneità nei m Vai su Facebook

Pirateria online, l’Italia al 14° posto mondiale per contenuti audiovisivi. Fuori dalla top 15 generale; Pubblicato il decreto di riparto del Fondo cinema per il 2025; Audiovisivo, Claudio Cappon nominato presidente e Domenico Barbuto segretario generale di Apa Service.

Pirateria audiovisiva in Italia: in calo nel 2024 ma danni superano 2 miliardi di euro - Nel corso del 2024, il 38% della popolazione italiana adulta ha fruito almeno una volta di contenuti audiovisivi in maniera illecita. Come scrive hdblog.it

Stati Generali Fapav, i dati sulla pirateria audiovisiva - La pirateria audiovisiva negli ultimi due anni ha fatto registrare un leggero calo sia di utenti sia del numero di atti illeciti anche se il danno economico potenziale per le industrie dei contenuti e ... Riporta corrieredellosport.it