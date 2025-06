Pirandello nasceva 158 anni fa | al Circolo Empedocleo lo spettacolo che celebra l’anniversario

Sabato 28 giugno alle 18,15, il Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento renderà omaggio a Luigi Pirandello, nato 158 anni fa, con lo spettacolo “Xaos” del Pirandello Stable Festival di Mario Gaziano. Un evento imperdibile che celebra la genialità del drammaturgo siciliano, arricchito dal prestigioso intervento della Fondazione... Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti nell’universo pirandelliano e di rivivere la sua eredità culturale.

