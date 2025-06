Pio Esposito si prende l' Inter | niente prestito sarà il cambio della Thula

Pio Esposito conquista l’Inter senza bisogno di prestiti, firmando il suo grande sogno. Dopo un gol spettacolare contro il River e un convincente partitone, la società ufficializza il suo ritiro in nerazzurro. Un momento indimenticabile per il talento, che lo definisce "il giorno più emozionante della mia vita, non solo calcistica". È l’inizio di una nuova avventura che promette grandi emozioni e successi.

«Non è nato niente, abbiamo fatto una partita seria, con voglia di vincere» ? Qualunque cosa facciate, NON nominate il ‘Chivuismo’ all’allenatore dell’Inter #cronachedispogliatoio #chivu #inter Vai su Facebook

Inter, Stramaccioni: “Pio Esposito mi ricorda il primo Toni. Basta prestiti, deve restare” - In casa Inter non si fa che parlare di Francesco Pio Esposito, l`attaccante classe 2005 che ha trovato contro il River Plate il suo primo goal in nerazzurro. Si legge su calciomercato.com