Pio Esposito rimane all’Inter! Il nuovo attacco prende forma – TS

Francesco Pio Esposito si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’Inter, confermando il suo ruolo chiave nel futuro del club nerazzurro. Con prestazioni di rilievo e il sostegno di Chivu e della dirigenza, il giovane talento classe 2005 si appresta a diventare protagonista della stagione 2025-2026. La sua determinazione e il progetto ambizioso dell’Inter fanno presagire grandi cose: l’attacco è pronto a prendere forma e a sorprendere i tifosi.

Francesco Pio Esposito rimarrà all'Inter anche dopo il Mondiale per Club. Il nuovo attacco del club nerazzurro comincia a prendere forma, le ultime da Tuttosport. ATTACCO – Francesco Pio Esposito ha ottenuto un'ulteriore conferma, anzi l'ha conquistata con forza e a suon di prestazioni. L'attaccante classe 2005 sarà parte del reparto offensivo dell' Inter nella stagione 2025-2026, Cristian Chivu sembra convinto e la dirigenza lo appoggia in questa scelta. Non verrà perciò acquistato Rasmus Hojlund, per cui Piero Ausilio aveva contattato il Manchester United non ricevendo sconti sui 45 milioni di euro richiesti inizialmente.

