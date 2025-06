Pio Esposito l’Inter sceglie e guarda al futuro! Chivu ci punta

L'Inter guarda al futuro con entusiasmo, puntando sul talento emergente di Pio Esposito. Con Chivu in panchina, questa stagione promette di essere decisiva: non più solo spettatore, ma protagonista nell’attacco nerazzurro. La fiducia riposta nel giovane attaccante classe 2005 si traduce in nuove responsabilità e ambizioni crescenti. La sua crescita, consolidata anche durante il prestito allo Spezia, promette di scrivere un nuovo capitolo…

L’Inter, quasi sicuramente, punterà sul talento di Pio Esposito. Questa volta, con Chivu in panchina, non farà solo da spettatore, ma avrà un ruolo importante nella gestione dell’attacco. FIDUCIA – Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell’Inter, torna al centro delle riflessioni nerazzurre in vista della nuova stagione. Reduce dal prestito allo Spezia in Serie B, dove ha collezionato minuti importanti e una crescita costante sotto il profilo fisico e tattico, il giovane centravanti campano potrebbe restare a Milano per essere valutato da vicino dal nuovo staff tecnico. Nonostante un leggero fastidio al ginocchio che ha compromesso l’inizio del Mondiale per Club negli Usa, l’Inter ha puntato su di lui nella gara decisiva contro il River Plate. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pio Esposito, l’Inter sceglie e guarda al futuro! Chivu ci punta

Bellissima partita questa notte. L'Inter Milan batte gli argentini del River Plate di Buenos Aires ed arriva prima nel girone del Mondiale per Club e di qualifica agli ottavi. Chivu crede negli sbarbati e negli ultimi arrivati… Esposito, uno dei 3 fratellini calciatori

Le scelte ufficiali di mister Chivu per la sfida contro l'Urawa In attacco Zalewski, Esposito e Lautaro come prima punta #Inter #MondialeperClub #InterUrawa

