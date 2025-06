Pio Esposito Inter prestito o permanenza? Marotta ha scelto scritto il suo futuro 

Pio Esposito, il talento cresciuto tra le fila dell'Inter, si trova al centro di un'incerta decisione: prestito o permanenza? Marotta ha ormai scelto il suo futuro, ma cosa riserverà il percorso a questo giovane promettente? Dopo il debutto da titolare e il primo gol contro il River, il suo destino si fa sempre più intrigante. La risposta definitiva si avvicina, e i tifosi nerazzurri devono prepararsi a una svolta decisiva.

Pio Esposito Inter, prestito o permanenza per il talento dei nerazzurri? Beppe Marotta ha scelto, vediamo il suo futuro dell'asso di mister Chivu . Pio Esposito Inter, una combinazione alla quale i tifosi nerazzurri dovranno abituarsi. Quella contro il River è stata la partita d'esordio da titolare, ma anche quella del primo gol messo a segno con la squadra di Chivu. Come spiega questa mattina in edicola La Gazzetta dello Sport, il giocatore – fino a poco tempo fa vicino ad un nuovo prestito – ora potrebbe rimanere in nerazzurro. Vediamo un breve passaggio direttamente dal noto quotidiano: PIO ESPOSITO INTER – «Nelle scorse settimane l'Inter ha davvero pensato di completare la crescita del ragazzo mandandolo in prestito in Serie A.