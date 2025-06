Pio Esposito Inter l’agente chiarisce | In Italia c’è miopia ecco cosa faranno i nerazzurri

Pio Esposito, talento emergente dell’Inter, sembra aver conquistato la fiducia della dirigenza nerazzurra dopo le sue recenti prestazioni. Le parole dell’agente Mario Giuffredi sottolineano che il giovane potrebbe rimanere in squadra, consolidando così il futuro del club. La sua crescita promette di portare nuovi stimoli all’Inter, pronta a puntare su di lui come elemento chiave nel progetto. La strada verso un ruolo di rilievo è ormai tracciata.

Pio Esposito Inter, importante conferma circa la sua permanenza in nerazzurro. Le parole dell’agente Mario Giuffredi sono eloquenti. Francesco Pio Esposito dovrebbe rimanere all’ Inter. Il gol e l’ottima prestazione contro il River Plate sembrerebbero aver convinto la dirigenza nerazzurra, ora pronta a garantirgli un posto in squadra. Un’ulteriore conferma, in questo senso, è stata garantita da Mario Giuffredi – agente del classe 2005 – che ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni del quotidiano Il Mattino. Le sue parole. PIO NON SI MUOVE – «C’è miopia in Italia, che male c’è a dirlo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, l’agente chiarisce: «In Italia c’è miopia, ecco cosa faranno i nerazzurri»

