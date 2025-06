Pio Esposito gol mondiale

Tutti in piedi per Pio Esposito, il talento aquilotto che ha incantato i tifosi con un gol straordinario nel Mondiale per club. L’emozione di vedere il suo nome sul tabellino, al primo gol ufficiale con la maglia dell’Inter, ha riempito il cuore di orgoglio e passione. Una rete da vero bomber, che ha fatto esplodere lo stadio e scritto un nuovo capitolo nella sua carriera. Ma non…

Tutti in piedi per Pio. Il popolo aquilotto ha esultato per il gol che l'ex bomber aquilotto ha realizzato con la maglia dell'Inter nel match contro il River Plate, nel Mondiale per club in svolgimento negli Usa. Grandissima l'emozione per il popolare attaccante campano, al suo primo gol con la casacca nerazzurra nella sua prima partita da titolare. Una splendida rete, da attaccante di razza, che Pio ha siglato al 72' su assist di Sucic. Ma non solo. Esposito è stato eletto anche miglior giocatore in campo. Una soddisfazione enorme per il golden boy del calcio italiano, che nella sua dichiarazione a Dazn, nel post match, non ha dimenticato di citare l'esperienza in riva al Golfo: "Quando ho visto la palla entrare mi sembrava un sogno– ha commentato – mi guardavo intorno, ho visto l'esultanza di Lautaro, ho detto 'Allora è vero'.

