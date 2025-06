Pinsoglio cerca subito di risollevare il morale della Juventus dopo la sonora débâcle contro il Manchester City | il suo messaggio social – FOTO

Dopo la pesante sconfitta contro il Manchester City, Pinsoglio si fa portavoce di speranza e determinazione. Con un messaggio social carico di energia, il portiere della Juventus invita la squadra a rialzarsi e a guardare avanti, pronti a riscrivere il proprio destino. È ora di lasciarsi alle spalle il passato e concentrarsi sulle sfide future: perché, come dice Pinsoglio, la vera forza della Juve si vede nei momenti di difficoltà .

Pinsoglio “scuote” la sua Juventus dopo il 2-5 patito contro il Manchester City: il messaggio pubblicato su Instagram del portiere bianconero – FOTO. Archiviato il bruttissimo pomeriggio vissuto a Orlando nel terzo e ultimo match del gruppo G del Mondiale per Club contro il Manchester City, per la Juve è già tempo di resettare. L’operazione non sarà di facile compimento, considerando che martedì, 1 luglio 2025 i bianconeri affronteranno gli ottavi di finale a gara secca contro la prima del gruppo H del Mondiale per Club. L’importanza di questa partita e la consapevolezza che un altro passo falso potrebbe decretare l’eliminazione della Vecchia Signora, smuove gli animi di Madama. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com