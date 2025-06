Pino Insegno | ‘Reazione a catena’ è vincente lavoro sempre come fosse primo giorno

Pino Insegno, protagonista di ‘Reazione a Catena’, incanta il pubblico di Rai1 con il suo talento e la sua energia contagiosa. La sua dedizione, come se fosse il primo giorno, ha contribuito a consolidare il successo del game show, che si riconferma tra i preferiti degli italiani. Con oltre 3 milioni di spettatori e uno share del 25,5%, il segreto è il suo lavoro sempre come fosse il primo giorno, investendo passione e professionalità in ogni puntata.

(Adnkronos) – Successo confermato per 'Reazione a Catena'. Il game show di Rai1, condotto da Pino Insegno, ha trionfato nel preserale di ieri, registrando 3.138.000 spettatori e uno share del 25,5%. "Siamo contentissimi. È un programma che vince da sempre, questa è la mia sesta edizione e gli ascolti sono sempre andati bene", commenta Pino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: pino - insegno - reazione - catena

REAZIONE A CATENA 2025: NUOVI GIOCHI E STUDIO NEL GAME SHOW DI RAI1 CON PINO INSEGNO - Torna su Rai1 il game show "Reazione a Catena" dal 8 giugno 2025, alle 18.45, con la 19ª edizione. Curato da Pino Insegno, il programma sfida l’intuito, prontezza e padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori.

"Il banale caso degli ascolti "truccati" di Reazione a Catena solleva ancora critiche intorno a Pino Insegno, un conduttore che è ormai ostaggio di un'etichetta che prima ha cercato e da cui, oggi, pare impossibile possa riuscire a liberarsi. In occasione della pu Vai su Facebook

Pino Insegno, non solo Reazione a Catena: sbarca in prima serata. L’indiscrezione • Dopo il ritorno alla guida del game show estivo di Rai 1, l’attore e conduttore romano sarebbe pronto a una nuova avventura su Rai 2 con un programma comico del tutto in… Vai su X

Pino Insegno: 'Reazione a catena' è vincente, lavoro sempre come fosse primo giorno; Tutti contro Pino Insegno: perché gli ascolti (super) di Reazione a Catena stanno diventando un caso; Reazione a catena, imbarazzante: rivolta dopo la puntata.

Pino Insegno: "'Reazione a catena' è vincente, lavoro sempre come fosse primo giorno" - Il game show di Rai1, condotto da Pino Insegno, ha trionfato nel preserale di ieri, registrando 3. Scrive msn.com

Pino Insegno, boom d’ascolti e grande rivincita. Ma Reazione a Catena finisce al centro delle polemiche - Il gioco preserale di Rai1 è ripartito battendo con margine Gerry Scotti su Canale 5, ma qualcosa ancora non convince del tutto: scopriamo di più. Come scrive libero.it