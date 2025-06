Pino Insegno re degli ascolti Rai nonostante i gufi sinistri | all’opposto del coccolato Amadeus prigioniero della gabbia dorata de La Nove

pino insegno si conferma il re degli ascolti Rai, dominando il preserale con "Reazione a catena" e dimostrando una superiorità che sembra aver messo in scacco anche i più scettici. Mentre Amadeus si trova intrappolato nella gabbia dorata de La Nove, l’ex Premiata Ditta si distingue per la sua capacità di conquistare il pubblico e ribaltare ogni pronostico. Se il mondo dello spettacolo fosse una partita a scacchi, l’argentino avrebbe appena dichiarato matto.

Pino Insegno re degli ascolti del preserale Rai con la sua Reazione a catena e il canone inverso di Amadeus, prigioniero della Gabbia de La Nove e impantanato in ascolti che non decollano. Se il mondo dello spettacolo fosse una partita a scacchi, l’ex Premiata Ditta starebbe festeggiando un clamoroso scacco matto. Contro ogni pronostico, e nonostante un ritorno a Viale Mazzini accompagnato da un coro di scetticismo e velenose polemiche, il conduttore romano sta mietendo record di ascolti al timone di Reazione a Catena, il game show del preserale di Raiuno. Un trionfo che sa di rivincita personale e professionale, e che mette a tacere le malelingue che lo davano per finito o, peggio, per “raccomandato” dalla nuova gestione di centrodestra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it