Pinguini Tattici Nucleari la scaletta e il racconto dell’Hello World Tour

I Pinguini Tattici Nucleari hanno conquistato il cuore di Firenze con l’unica data toscana del loro imperdibile Hello World Tour, attirando 35.000 fan entusiasti. Tra musica, emozioni e karaoke collettivo, la band ha ripercorso i successi degli ultimi anni in un live di due ore indimenticabile. Scopriamo insieme la scaletta e i momenti più memorabili di questa serata straordinaria alla Visarno Arena.

Il racconto della tappa toscana dell’ Hello World Tour dei Pinguini Tattici Nucleari di scena alla Visarno Arena di Firenze, la scaletta. I Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto tappa alla Visarno Arena di Firenze per l’unica data toscana del loro Hello World Tour che li ha visti esibirsi in alcuni stadi e arene all’aperto. 35mila i presenti per un karaoke collettivo e un live di due ore in cui la band ha ripercorso i successi degli ultimi anni, insieme ai brani più rappresentativi del loro ultimo album Hello World, uscito lo scorso anno. Ogni componente del gruppo bergamasco avrà avuto un momento solista sul palco, da un medley in formato dj set di alcuni brani di vecchia data a monologhi e interpretazioni vocali che Riccardo Zanotti ha lasciato agli altri membri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu