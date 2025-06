Pil l' analisi Svimez per regioni | Roma-Napoli e Palermo l' asse della crescita

La rivoluzione operata dalla Svimez sui dati di crescita del 2023 e le prime stime sui PIL regionali del 2024 hanno disegnato un quadro completamente nuovo della dinamica economica italiana, evidenziando un asse della crescita che coinvolge Roma, Napoli e Palermo. Questi territori, tradizionalmente considerati punti di riferimento culturale e turistico, stanno emergendo come protagonisti di una trasformazione economica che potrebbe ridisegnare il futuro del Paese.

Svimez, Pil in crescita al centro-sud: se diventa locomotiva di tutto il Paese - Il Centro-Sud si afferma come volano dell’economia italiana, grazie a una crescita del Pil che nel 2024 supera le aspettative.

IL CENTRO-SUD: IL NUOVO MOTORE DELL'ECONOMIA ITALIANA! Il Centro-Sud dell'Italia sta vivendo un momento di rinascita economica senza precedenti! I recenti dati Svimez rivelano che la crescita del PIL del Centro-Sud nel 2024 è stata trainata Vai su Facebook

Svimez, crescita Sud dipende per due terzi da attuazione Pnrr - Da un'analisi Svimez emerge che i 2/3 della crescita del Mezzogiorno dipende dall'attuazione del Pnrr e questo riguarda tutte le regioni e anche la città d ... Come scrive ansa.it

Svimez: torna il gap di crescita con l’Ue, nel 2024 Sud +1%, Centro-Nord +0,6% - Complessivamente in Italia nel 2024 il Pil è cresciuto dello 0,7%, in linea con il dato del 2023, ma al di sotto della media dell’Ue (+1%) per la prima volta dal 2021 ... Si legge su ilsole24ore.com