Pierini replica a Ricci | | Gli ospedali l’hanno chiusi proprio loro

Pierini risponde a Ricci: “Gli ospedali sono stati chiusi proprio da loro.” La visita di Ricci e le sue dichiarazioni hanno suscitato un gran clamore, ma il sindaco di Piandimeleto, Nicolò Pierini, non si lascia intimidire. Con tono deciso, replica all’ex governatore, sottolineando come siano stati loro a chiudere gli ospedali, e invita i cittadini a riflettere sulle promesse fatte in passato. La lotta per la sanità nel Montefeltro continua…

La visita di Matteo Ricci, e soprattutto le sue dichiarazioni, hanno avuto un eco lungo. Pronta è la replica di Nicolò Pierini (foto), candidato alle regionali per la Lega, e sindaco di Piandimeleto: "Mentre Matteo Ricci e Alessia Morani percorrono in lungo e in largo il Montefeltro in piena campagna elettorale, si presentano davanti all’ex ospedale di Sassocorvaro con parole cariche di accuse e promesse che sanno di déjà-vu. Parlano di sanità pubblica, di strutture da riaprire, di fondi da recuperare. Eppure, sembrano dimenticare un dettaglio fondamentale: gli ospedali li hanno chiusi loro, proprio Ricci, Morani e il Partito Democratico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pierini replica a Ricci:: "Gli ospedali l’hanno chiusi proprio loro"

Pierini (Lega):: "Ricci impari da Tornati" - Nicolò Pierini, sindaco di Piandimeleto e candidato al Consiglio regionale per la Lega, interviene sul dibattito riguardante Affidopoli, rispondendo alle dichiarazioni dell'ex sindaco Giorgio Tornati.

