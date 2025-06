Pieraccioni prende in giro Bezos | Regalo di nozze? La vaporella già ce l’ha facciamo una busta con 60-70 euro

Pieraccioni si prende gioco in modo ironico del matrimonio di Bezos, consigliando una semplice busta con 60-70 euro come regalo, perché "la vaporella già ce l’ha, pure la pala per la pizza". Con il suo solito umorismo, invita a fare bella figura senza spendere troppo. Ma cosa dice esattamente quando parla con “Cecca”? Scopriamolo insieme!

“La vaporella già ce l’ha, pure la pala per la pizza”. Leonardo Pieraccioni, in un video pubblicato sui propri social, è intervenuto a suo modo (con ironia) s ul matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. “ Facciamogli la busta, la va sempre bene la busta: gli si mette dentro 60-70 euro a testa e si fa anche una figurona col cambio”. Parlando al telefono con “Cecca” ( probabilmente il sodale Massimo Ceccherini, ndr ), Pieraccioni dice che “per il matrimonio di ‘Bezzo’ pensavo che andiamo con una macchina, perché con due lì non si trova posto”. preoccupare – conclude Pieraccioni – facciamogli la busta, si fa un figurone”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pieraccioni prende in giro Bezos: “Regalo di nozze? La vaporella già ce l’ha, facciamo una busta con 60-70 euro”

In questa notizia si parla di: busta - pieraccioni - bezos - vaporella

Pieraccioni va al matrimonio di Bezos. Dilemma regalo: “DiCaprio gli fa Cortona, io la busta” - Firenze, 26 giugno 2025 – Tra sfarzo e star, il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia ha acceso i riflettori mondiali.

Pieraccioni va al matrimonio di Bezos. Dilemma regalo: “DiCaprio gli fa Cortona, io la busta”; Pieraccioni al matrimonio Bezos, indeciso sul regalo: Di Caprio gli regala Cortona. Facciamogli la busta; Pieraccioni scherza sul regalo per il matrimonio di Bezos e Sanchez: il video.

Bezos, la gag esilarante di Leonardo Pieraccioni: «Facciamogli la busta, si fa sempre bella figura» - Del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ne parlano tutti, ma proprio tutti e, oltre agli invitati che arrivano direttamente da Hollywood, ci sono anche gli ... Da msn.com

Pieraccioni scherza sul regalo per il matrimonio di Bezos e Sanchez: il video - Anche Leonardo Pieraccioni ha voluto dire la sua sul matrimonio dell'anno tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez in programma a Venezia nelle prossime ore, con un video pubblicato sul suo account Instagram. tg.la7.it scrive