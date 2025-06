Picco di calore in arrivo a Como e in Lombardia | cosa sapere sull' indice Humidex

Il picco di calore in arrivo a Como e in Lombardia non riguarda solo i numeri sul termometro: è l’umidità, spesso sottovalutata, a intensificare la sensazione di calore. Per comprendere appieno questo fenomeno, bisogna conoscere l’indice Humidex, uno strumento efficace per valutare quanto il caldo percepito si amplifica con l’umidità. Scopriamo insieme come interpretare questo indice e prepararsi al meglio alle giornate più torride dell’estate.

Il caldo che sentiamo in estate non dipende solo dalla temperatura: a influenzare il nostro senso di disagio è anche l’umidità. Per misurare questo effetto combinato esiste un parametro chiamato Humidex, sviluppato negli anni Settanta, che serve proprio a descrivere quanto caldo percepiamo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

