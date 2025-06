Picchiate e derubate dal branco paura per tre ragazzine in piazza

Una serata estiva di fine scuola si è trasformata in un incubo per tre ragazzine a Scandicci, vittime di un brutale blitz del branco. Tra minacce, botte e rapina, la loro innocenza è stata brutalmente scossa da un episodio che ha scosso l’intera comunità. La violenza gratuita e l’intimidazione sono un richiamo alla necessità di maggiore attenzione e tutela dei giovani. La sicurezza delle nostre strade deve tornare prioritaria.

Scandicci, 27 giugno 2025 – Picchiate e derubate ‘dal branco’. “Adesso stai zitta, non dire a tua madre che sei qui con noi altrimenti te ne diamo ancora”. Frasi intimidatorie, botte, e alla fine la rapina. Tre ragazzine sono state bloccate la scorsa notte alla fermata della tramvia di piazza Resistenza. Erano insieme, verso le 21, tranquillamente in compagnia in una serata estiva di fine scuola, quando per loro si è materializzato un incubo. Un gruppo di ragazzi, almeno 6 a sentire il racconto di una delle giovani – ovvero la più grave, refertata in ospedale –, le avrebbe avvicinate dando subito degli spintoni e provando a derubarle. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Picchiate e derubate dal branco, paura per tre ragazzine in piazza

