Picchia i genitori poi colpisce anche un carabiniere | arrestato

Una giornata di follia si è conclusa con l’arresto di un uomo che ha devastato la propria famiglia, aggredendo i genitori, e poi si è scagliato contro un carabiniere intervenuto. I Carabinieri di Valmontone, con il supporto di colleghi di Colleferro, hanno messo fine a questa escalation di violenza. La vicenda evidenzia quanto sia importante intervenire prontamente per proteggere le vittime e garantire la sicurezza pubblica, anche nelle situazioni più drammatiche.

I Carabinieri della Stazione di Valmontone, coadiuvati da quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro, hanno arrestato un 33enne del posto, disoccupato, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori e violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

