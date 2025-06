Piazza Futuro | musica parole gioco e condivisione nel VII Municipio

Dal 26 al 29 giugno, Piazza Futuro trasforma Largo Brindisi in un vivace epicentro di musica, parole e gioco, creando un ponte tra comunità e creatività. Un’occasione imperdibile per vivere il cuore del VII Municipio con entusiasmo, condividendo momenti di allegria e cultura in vista dello Spaghetti Festival 2025. Preparati a lasciarti coinvolgere da un’esperienza unica che celebra l’energia e la passione di Roma.

Dal 26 al 29 giugno l’appuntamento è in Piazza Futuro: quattro giorni di musica, parole, gioco e condivisione nel cuore del VII Municipio di Roma, in Largo Brindisi, per scaldare i motori in vista dello Spaghetti Festival 2025. Nasce così Piazza Futuro, il nuovo progetto di aggregazione urbana. 🔗 Leggi su Romatoday.it

