Piazza della Libertà si rifà bella | spuntano nuove piantine ripristinati i faretti vandalizzati

Piazza della Libertà torna a splendere: i faretti sono stati ripristinati e nuove piantine abbelliscono le aiuole, regalando un volto fresco e accogliente. Un gesto di cura che rende l’area più vivace e invitante, riflettendo l’amore della comunità per il proprio territorio. Turisti e cittadini, dunque, possono nuovamente apprezzare l’area che funge da biglietto da visita per il nostro territorio anche per i...

