Piave servizi nella top 10 nazionale di Arera per il terzo biennio di fila

Piave Servizi si afferma ancora una volta tra i migliori del settore, confermandosi nella top 10 nazionale di ARERA per il terzo biennio consecutivo. La loro eccellenza nella qualità tecnica testimonia un impegno costante verso l’innovazione e la sostenibilità nel servizio idrico. Un traguardo che premia la dedizione e la professionalità di un’azienda che punta sempre all’eccellenza. Questa riconferma rafforza la posizione di Piave Servizi come guida affidabile e all’avanguardia nel panorama italiano.

Piave Servizi si conferma tra i top player del servizio idrico integrato in Italia, conquistando per il terzo biennio consecutivo un posto nella Top 10 nazionale per la qualità tecnica. Lo ha certificato l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che nei giorni scorsi ha.

Bilancio Piave servizi, l'assemblea dei soci riconferma il presidente Bonet e tutto il Cda - L'assemblea dei soci di Piave Servizi, riunitasi lunedì 23 giugno, ha dimostrato grande fiducia nel futuro dell'azienda riconfermando all'unanimità il presidente Alessandro Bonet e il Consiglio di Amministrazione.

