Piantedosi | Altergon modello di crescita e innovazione delle aree interne

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha sottolineato come le aree interne possano diventare veri modelli di crescita e innovazione, puntando su un investimento intelligente nel capitale umano. Con questa visione, si apre la strada a un futuro di sviluppo sostenibile e resiliente, dove la prospettiva non è solo mantenere, ma prosperare. È il momento di credere nelle potenzialità di questi territori e di agire con lungimiranza per trasformarle in realtà concrete.

"Nelle aree interne si può crescere e guardare al futuro. Lo si fa con intelligenza e con la lungimiranza di finanziatori importanti, che sappiano capire che occorre investire sul capitale umano afinché possa restare". Con queste parole, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è intervenuto a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: piantedosi - aree - interne - altergon

Altergon, Piantedosi: Un successo delle aree interne con innovazione e capacità; Piantedosi, 'Governo accanto ad aziende delle aree interne'.

Piantedosi, "Governo accanto ad aziende delle aree interne" - Qui al sud, nelle aree interne paghiamo il prezzo di anni di scarsa evidenza, mentre proprio in questi territori crescono gr ... Lo riporta ansa.it

Altergon, Piantedosi: Un successo delle aree interne con innovazione e capacità - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com