Piano triennale dei porti 2025-2027 | Ancona snodo strategico investimenti su banchine e tecnologia

Il Piano Triennale 2025-2027 dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale trasforma Ancona in un vero snodo strategico, puntando su investimenti ambiziosi in banchine, dragaggi e tecnologie innovative. Con un occhio alla sostenibilità e alla digitalizzazione, questa rivoluzione infrastrutturale promette di rafforzare il ruolo della città come hub logistico di livello internazionale, aprendo nuove opportunità di crescita e sviluppo sostenibile per il territorio. Il futuro del porto di Ancona si costruisce ora, con grande fiducia.

ANCONA - Potenziamento delle banchine, dragaggi, nuove infrastrutture e investimenti per la digitalizzazione e la sostenibilità: sono questi i punti chiave del Piano operativo triennale 2025-2027 approvato dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. Il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: piano - triennale - ancona - investimenti

Este guarda al futuro: approvato piano triennale che ridisegna la città - Il Consiglio Comunale di Este ha segnato un passo significativo verso il futuro, approvando il 30 aprile 2025 un aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

Coima: approvato il piano triennale di investimenti: il bilancio 2024 chiude con una crescita a due cifre; Riccione, presentato il piano triennale delle opere pubbliche: Costruiamo il futuro della città senza aumenti e con grandi investimenti; Opere pubbliche, un miliardo di investimenti in tre anni.

Piano triennale dei porti 2025-2027: Ancona snodo strategico, investimenti su banchine e tecnologia - Il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha infatti approvato martedì scorso il nuovo piano operativo, lo strumento di pianificazione che definisce le stra ... Come scrive anconatoday.it

Adsp Mare Adriatico Centrale, approvato il Piano operativo triennale 2025-2027 - Il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha approvato il Piano operativo triennale 2025- Scrive centropagina.it