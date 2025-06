Piadena Drizzona lite al bar per la musica troppo alta | 28enne grave in ospedale

Una semplice discussione sulla musica troppo alta al bar di Piadena Drizzona è sfociata in violenza, lasciando un giovane di 28 anni grave in ospedale. La lite, culminata con un ferimento grave ad opera di una bottiglia rotta, ha sconvolto la comunità locale. Ora le autorità indagano sull'accaduto, cercando di fare luce sulle ragioni di un gesto così estremo e di garantire sicurezza per tutti.

Cremona, 27 giugno 2025 – Colpito all' addome con una bottiglia rotta, un 28enne è stato gravemente ferito oggi a mezzogiorno fuori da un bar di Piadena Drizzona, in provincia di Cremona. Soccorso da alcuni avventori e poi dagli operatori del 118, quindi trasportato agli Spedali Civili di Brescia in elicottero, ha riportato lesioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti, ad innescare la lite sarebbe stata una banale discussione per la musica troppo alta. L’allarme. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti e quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato il 28enne straniero in un lago di sangue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it