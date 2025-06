Pfas sentenza storica | condanne per 141 anni a undici manager Miteni

Una svolta decisiva nel fronte della giustizia ambientale italiana: la Corte d'Assise di Vicenza ha condannato a 141 anni complessivi undici manager della Miteni, segnando una pietra miliare nella lotta contro l'inquinamento da Pfas. Questa sentenza storica apre nuove prospettive di responsabilità e risarcimento, riaffermando il diritto di tutela della salute e dell'ambiente. Un passo fondamentale verso un futuro più pulito e consapevole.

La Corte d'Assise di Vicenza scrive una pagina della giustizia ambientale italiana: le condanne e i risarcimenti

Processo Miteni, a Vicenza 11 condanne per inquinamento da Pfas: in tutto sono 141 anni di carcere - Dopo quattro anni di battaglie giudiziarie, Vicenza assapora un’importante vittoria nella sua battaglia contro l’inquinamento da Pfas.

Sentenza storica nel processo ambientale più importante del nostro paese. Finalmente una splendida notizia! Congratulazioni per la forza e la tenacia della Mamme no pfas e a tutti quelli che hanno lottato! Vai su Facebook

Translate postInquinamento da #Pfas : 11 manager della #Miteni a Vicenza condannati (fino a 17 anni) . I Pfas causano il #cancro e sono presenti nell #acqua di molte regioni d ‘#Italia : https://giuseppecaprotti.it/pfas-in-veneto-ce-un-nesso-causale-tra-contam Vai su X

Inquinamento da Pfas nel vicentino, pioggia di condanne per i manager. “Sentenza storica” - Per undici dirigenti di Icig, Miteni e Mitsubishi pene dai due anni e 8 mesi a 17 anni, anche più severe di quelle invocate dai pm. Scrive repubblica.it

Pfas in Veneto: sono arrivate le condanne per chi ha avvelenato l'acqua - Si chiude dopo quattro anni il processo di primo grado sul caso delle sostanze dannose per le persone e per l’ambiente rilasciate nella falda del Vicentino: 141 anni di reclusione per 11 imputati ... Riporta msn.com